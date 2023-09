"Milarepa", casting a Cagliari

Inizieranno il 28 settembre a Cagliari i casting per “Milarepa”, film di Louis Nero che sarà girato tra febbraio e marzo 2024 sull'isola, in varie località del centro e del sud: da Piscinas al villaggio cristiano di Paulilatino, dal pozzo di S.Cristina alla grotta di S.Giovanni, fino a molti punti storici di Cagliari, come il giardino botanico e la necropoli di Tuvixeddu. Sarde anche le musiche, firmate da Elena Ledda, gavino Murgia e i tenores di Bitti e Orgosolo.

Torinese, classe 1976, Nero ha esordito nel 2003 e vanta numerose collaborazioni con star internazionali (ma nessuna parentela con Franco Nero). Nel suo stile, anche la conoscenza approfondita dei luoghi scelti per girare, per rispettare il territorio ospitante.

Al centro di “Milarepa”, un mondo dove la natura ha sopraffatto la tecnologia e una Sardegna del prossimo futuro, dove gli antichi insediamenti tornano a ospitare l'uomo.