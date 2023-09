Navi non adeguate al servizio: multe alla CIN Tirrenia per mezzo miliardo

Le multe alla Compagnia italiana di Navigazione restano valide. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi presentanti dalla società della famiglia Onorato. Il pacchetto di sanzioni da 500 mila euro era stato imposto dal ministero dei Trasporti per le violazioni al contratto di servizio relativo alla continuità territoriale per la Sardegna che prevedeva importi per circa 72 milioni di euro l'anno. In particolare veniva contestato l'utilizzo nel 2018 di navi non adeguate, con un numero minore di poltrone e con una più limitata capacità di carico delle autovetture rispetto a ciò che era indicato nella convenzione. Nelle motivazioni di rigetto del ricorso, i giudici di Palazzo Spada scrivono che “la Compagnia non possa cambiare le unità navali a propria discrezione, e che debba a ciò essere preventivamente autorizzata, è circostanza che si evince con chiarezza dagli obblighi convenzionali, oltreché dal comune buon senso. L’utilizzo di un’unità navale con caratteristiche inferiori a quelle minime richieste significa, semplicemente, rendere un servizio di standard qualitativo e qualitativo inferiore".

"Le sanzioni alla Cin per inadempienze contrattuali, sono finalmente applicabili dopo ben cinque anni", ha commentato il segretario generale della FIT Cisl Sardegna, Ignazio Lai. “Il nostro sindacato ha sempre disapprovato e contestato le difformità riscontrate rispetto alla convenzione, difformità che costituiscono la base per non garantire un corretto servizio da erogare ai Sardi e a tutti gli utenti italiani".