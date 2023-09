Nel 2025 la grande mostra di Nivola alla Triennale di Milano

Nato a Orani nel 1911, quinto dei dieci figli di un muratore, Costantino Nivola studiò all'Isia di Monza per poi diventare direttore della grafica dell’Ufficio Pubblicità Olivetti nel 1937. Dopo l'invasione nazista della Francia, si rifugio con la moglie Ruth Guggenheim a New York. Nella metropoli americana ritrova il disegnatore Saul Steinberg, già conosciuto a Milano, e stringe amicizia con Le Corbusier. L'influenza del grande architetto sarà fondamentale per lo stile modernista che Nivola svilupperà in tanti progetti di arte pubblica, soprattutto negli Stati Uniti.