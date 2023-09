Nuova tappa del Festival Vivere la Terra a Decimoputzu

Il Festival Vivere la Terra fa tappa a Decimoputzu con l'inaugurazione del murale dell’artista Andrea Sabiucciu che rappresenta la fienagione. Si tratta della prima parte di un'opera muraria che si completerà in un secondo appuntamento con la trasformazione del grano in pane, realizzato in collaborazione con gli studenti delle scuole.

Il Festival vuole essere un contenitore di saperi, tradizioni, antichi mestieri e arte, un momento in cui i piccoli centri del territorio dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris si mettono in mostra e rivivono grazie all’organizzazione di eventi estemporanei di arte, musica e spettacolo.

La giornata prevede anche la mostra itinerante di Sardegna Foreste e il laboratorio d'arte digitale a cura dell'artista Rosaria Strafalacci con i ragazzi per indirizzarli verso un utilizzo consapevole e creativo di tablet e smartphone. L'evento, che chiude il ciclo di due giorni dedicati al Comune di Decimoputzu il 11 agosto e il 13 settembre, è stato promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” comprendente i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC e organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.