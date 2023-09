Olbia e Torres è di nuovo derby, sabato la sfida al Bruno Nespoli

Un avvio di stagione iniziato nel migliore dei modi. Olbia e Torres in vetta alla classifica, con i primi sei punti conquistati nelle prime due giornate di campionato. Ora la rivalità sportiva si riaccende, quando sabato al Bruno Nespoli si riproporrà il derby tra le due squadre sarde impegnate nel girone b. La corsa al biglietto è già cominciata e per i tifosi sarà l'occasione di dare una nuova prova di maturità, come accaduto nei precendenti confronti,quando tutto è filato liscio. Un segnale che ha convinto chi gestisce l'ordine pubblico a non vietare la trasferta ai supporter rossoblù. Nella passata stagione già tre le sfide tra le due formazioni, con un bilancio che al momento premia i galluresi, dal successo nel primo turno di coppa italia, al pareggio al vanni sanna, fino alla vittoria casalinga per 3 a 1 lo scorso febbraio.