Cresce l'attesa per il derby di serie C tra Olbia e Torres. La sfida, in programma sabato alle 20.45 allo stadio nespoli, vedrà come protagoniste due squadre che arrivano a punteggio pieno e con la voglia di tenersi stretta la vetta della classifica.

Nella passata stagione, Olbia e Torres si sono scontrate tre volte tra campionato e Coppa Italia con un bilancio di due vittorie per i galluresi e un pareggio.