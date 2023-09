Oristano, nasce la nuova giunta comunale

Via libera alla nuova giunta del Comune di Oristano. Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato i decreti di nomina della sua squadra, nella quale i nomi sono sempre gli stessi ma con una modifica nell'attribuzione delle deleghe. Vicesindaca è Maria Bonaria Zedda; Luca Faedda ha la delega al bilancio, Antonio Franceschi allo spettacolo, Simone Prevete alle frazioni. "Dal confronto con i partiti di maggioranza, con i quali il dialogo non si è mai interrotto, è scaturita la decisione, opportuna e necessaria, di confermare in questo frangente la stessa squadra di governo uscente", spiega il sindaco Sanna, dopo la crisi.