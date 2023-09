Ortopedia a Cagliari, posti letto insufficienti per il sindacato dei medici

Il sindacato dei medici CIMO lancia l'allarme sulla mancanza di posti letto per Ortopedia nell'area di Cagliari. “Dal 2019 ad oggi nei reparti di Ortopedia e Traumatologia dell’area vasta di Cagliari sono stati tagliati 24 posti letto - si legge in una nota -. È il frutto della chiusura dell’Ospedale Marino e della riorganizzazione delle unità operative durante la pandemia, che ha reso necessario reperire posti da destinare ai pazienti Covid. Ma il numero di posti letto di Ortopedia prima dell’emergenza sanitaria risultava già ampiamente inferiore rispetto sia agli standard previsti dalla legge che alla delibera della Giunta Regionale del 4/12/2018, che prevedono per l’area vasta di Cagliari 132 posti letto di Traumatologia e Ortopedia nelle strutture pubbliche. Oggi, invece, se ne contano 81 (di cui 7 brande)”. Una situazione già grave per il sindacato, ma che potrebbe anche diventare più critica: “Rispetto agli standard, dunque, a Cagliari mancano 51 posti letto, e la situazione è destinata a peggiorare: a breve, infatti, chiuderà il reparto di Ortopedia 2 dell’Arnas Brotzu”.