I carabinieri del Nas hanno scoperto una grossa quantità di prodotti ittici in un ristorante di cucina orientale nel centro storico di Cagliari, sprovvisti delle indicazioni sulla provenienza. Per questo motivo, 250 kg di prodotti ittici sono stati sequestrati. Il ristoratore è stato segnalato in attesa delle determinazioni dell'autorità amministrativa.