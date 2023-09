Petagna si presenta:"Ranieri è una leggenda"

E' stato presentato nella sala stampa della Domus, Andrea Petagna, neoacquisto del Cagliari. “Sono arrivato dopo una telefonata di mister Ranieri. Per me lui è una leggenda - ha detto Petagna -. Mi ha chiesto di lottare per la squadra. È quello che farò. Sono pronto a giocare con chiunque come compagno di reparto, da Lapadula a Zito Luvumbo, che considero un giocatore dal grande futuro.”