Primaria di via Stoccolma: sì del consiglio di istituto alla soluzione tampone a Is Mirrionis

Arriva il via libera dal Consiglio di istituto della scuola di via Stoccolma a Cagliari per il trasferimento degli alunni della primaria a Is Mirrionis. Lunedì iniziano le lezioni nella sede della Italo Stagno. Una soluzione di emergenza per 180 studenti vista l'inagibilità della sede di Genneruxi. Ieri sera dirigenza, insegnanti e genitori hanno detto sì.

Banchi e sedie sono stati trasportati dalla struttura della Protezione civile del Comune.

Le 10 aule saranno pronte non appena verranno fatti gli ultimi controlli di sicurezza e di pulizia. Una sistemazione trovata dopo settimane di polemiche.

Nello stabile della media Regina Elena resteranno gli altri 150 bambini suddivisi in 8 classi che non usufruiscono del tempo pieno.

La scuola del futuro di Via Stoccolma intanto resta un cantiere. Il Comune prevede la consegna per febbraio 2024.