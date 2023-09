Pula, un giovane muore nello scontro tra la sua moto e un autobus

Un giovane di 24 anni originario di Lanusei è morto nel pomeriggio nello scontro tra la moto sulla quale stava viaggiando e un autobus. E' successo sulla 195 in territorio di Santa Margherita di Pula. Il centauro, per cause da chiarire, ha perso il controllo della moto finendo nella corsia opposta, dove ha sbattuto contro un bus di una ditta privata. E' intervenuta un'ambulanza del 118 insieme alla polizia locale di Pula e a personale Anas. La strada, nel tratto dell'incidente, è stata chiusa in entrambe le direzioni, il traffico deviato su strade secondarie.