Quasi un sardo su due acquista beni e servizi on line

Sono 648mila i sardi che ha effettuato acquisti on line negli ultimi 3 mesi. Il 40,5% della popolazione dell'isola, in sostanza una persona su due. Mentre sono 52mila gli abitanti che non ha mai comprato alcun bene o servizio sul web nell'ultimo anno. Solo 5 anni fa, nel 2018, erano 285mila gli isolani che acquistavano sul web, equivalente a 363mila utenti in più. Sono alcuni dei dati che emergono dall'analisi realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sull'utilizzo dell'e-commerce nell'Isola, su fonte Istat 2022/2023. Numeri importanti che mettono l'Isola a metà della classifica nazionale sull'uso di internet per fare le compere. In Lombardia si arriva a quasi 5 milioni di persone che comprano on line; il Veneto supera i due milioni; il Lazio i due milioni e mezzo. "Il Covid ha fatto letteralmente esplodere gli acquisti sul web anche da noi - commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - è, infatti, crescente la quantità dei sardi che effettua acquisti on line e allo stesso modo è in salita il numero gli artigiani che comincia a offrire i propri beni e servizi sul web".