Radioterapia Nuoro, manager Asl incontra paziente oncologico

Una stretta di mano con il paziente e un impegno a intervenire subito sulle liste d'attesa e sui problemi dei malati di cancro. Il direttore generale della Asl di Nuoro, Paolo Cannas, accompagnato dalla sindaca di Fonni Daniela Falconi, è andato a trovare la famiglia di Gian Michele Angheleddu, il paziente oncologico di 51 anni, che nei giorni scorsi si è visto consigliare da parte del servizio di Radioterapia di Nuoro di andare fuori dall'Isola per le cure radioterapiche considerate le liste d'attesa lunghe 6 mesi. Una risposta che ha sollevato un caso mediatico e per la quale il manager si è scusato con il paziente, spiegandogli che si è trattato di una serie di errori organizzativi da parte dell'azienda sanitaria. "La visita del dottor Cannas ci ha fatto molto piacere - ha detto all'ANSA Lina Cadau moglie del 51enne -. Quando le nostre assistenti sociali di Fonni, vedendo la nostra disperazione hanno reso pubblico il caso, lo hanno fatto perché è stato raggiunto il limite da parte della nostra sanità. Non è possibile che un padre di famiglia con 3 figli debba arrivare a questo. Quindi insieme abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora pensando non solo a noi ma a tutti i pazienti sardi - prosegue la donna - Non ce l'abbiamo con la Asl, né con il medico della Radioterapia che ha scritto il referto con i consigli di andare fuori dall'isola: lo ha fatto perché mio marito si è spaventato per la lista d'attesa e voleva fare in fretta a curarsi. C'è da capirlo: ha avuto un padre morto dello stesso tipo di tumore a 53 anni". La famiglia Angheleddu vuole chiudere la vicenda qui: niente esposto alla Procura per diffamazione. Parteciperà invece alla manifestazione in programma lunedì prossimo, in piazza dei Martiri a Fonni, alle 18: un sit-in silenzioso al quale parteciperà anche l'associazione Sos sanità Barbagia Mandrolisai in difesa della medicina territoriale e dell'ospedale di Sorgono.