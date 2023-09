Rimonta dell'Olbia ad Arezzo, pareggio prezioso per i bianchi

Dopo la brutta figura contro la Torres, l'Olbia recupera in trasferta contro l'Arezzo. I bianchi vanno prima sotto di un gol al 62' ma recuperano appena due minuti dopo. Al 18' del secondo tempo La Rosa mette giù in area Pattarello, l’arbitro concede il calcio di rigore che Guccione trasforma portando avanti L’Arezzo. Subito dopo l'Olbia pareggia con Contini che riprende una corta respinta della difesa e con l’aiuto di una deviazione mette il pallone all’angolino. Prossima gara, domenica, alle 16.15 in casa contro la Carrarese prima in classifica insieme alla Torres.