Ryanair taglia le rotte per l'Isola

Avevano minacciato conseguenze, e sono arrivate. Alla guerra di agosto tra Ryanair e il governo italiano sul tetto ai prezzi delle tariffe si aggiunge ora un nuovo capitolo. E non sono buone notizie per i sardi. Tre rotte cancellate. Sette subiranno riduzioni durante la stagione invernale. Salteranno i collegamenti tra Cagliari e Trieste e quelli tra Alghero, Bari e Treviso. Diminuiranno di frequenza i collegamenti per Roma, Milano, Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles. Nel mirino della compagnia irlandese c'è sempre l'introduzione price cap, che impone alle compagnie un limite ai prezzi.

“È illegale e va subito modificato - sostiene il chief commercial officer Jason McGuinness, intervistato dalla Tgr Sardegna -. La commissione europea sta già investigando. Abbiamo scritto al governo italiano per dirgli che avrà effetti negativi. Per la Sardegna ridurrà la capacità proprio nel momento in cui ne ha più bisogno”. Tradotto: una riduzione dei voli pari all'8%. Il governo però non solo sembra intenzionato ad andare avanti ma il ministro alle imprese Urso ha rilanciato annunciando nuove misure contro i costi nascosti delle compagnie. Ryanair non si sente chiamata in causa. "Non abbiamo costi nascosti - afferma McGuinnes -, è tutto trasparente sul nostro sito". La compagnia rimanda al mittente anche le accuse di applicare prezzi troppo alti rispetto al price cap. “Non è corretto. Il prezzo medio l'anno scorso è stato di 41 euro”.

Alla Regione Ryanair chiede di sostenere il suo punto di vista. Ma sugli sforzi per la continuità aerea l'opinione della compagnia irlandese non cambia. "Per come l'abbiamo visto applicato, questo sistema non funziona". Meglio sarebbe usare i fondi della continuità per ridurre i costi delle compagnie, secondo Ryanair. Bene quindi la decisione del consiglio regionale di stanziare 25 milioni in tre anni per tagliare le tasse e sostenere nuove rotte.