Sardegna, fabbrica di campioni a vela

Il windsurf e le discipline sportive a vela costituiscono un'attrattiva sempre maggiore nell'isola, che vanta una campionessa del mondo, l' olimpionica Marta Maggetti, delle fiamme gialle nella categoria iq foil. O il giovane Freddy Pilloni, oro al campionato europeo. E nuove promesse in erba, premiate con i riconoscimenti del windsurfing club di Cagliari. Una lunga fila di atleti che hanno conquistato un podio a livello nazionale o internazionale nel 2023 in varie categorie. E ci sono ben cinque campioni mondiali, quattro europei e quattro italiani.

Ora c'è chi si prepara per le prossime sfide, già pronti ad ispirare nuove generazioni di sportivi.

Oltre alla Maggetti, che nel 2023 si è aggiudicata il Pass Nazionale per i Giochi Olimpici di PARIGI 2024 sull’IQfoil, presenti anche Sofia Tomasoni, già nel Team Italia della disciplina Kite surf per la selezione alle Olimpiadi; Federico Pilloni oro campionato europeo IQfoil e bronzo agli international games iqfoil di Cadice.

Ancora tra i windsurf riconoscimenti per Angelina Medde, oro al campionato mondiale ed europeo Techno 293.Per le classi dei multiscafi, Leonardo Vascellari e Noa Lisci festeggiano il 1º assoluto ai campionati mondiali Dragoon di Cesenatico e il 2º assoluto ai campionati italiani Dragoon di Cagliari, mentre i veterani Antonello Ciabatti e Luisa Mereu l’oro al italiano Hobie cat 16 di Cagliari. Tra gli Hobie cat 16 spi giovanile, Francesca Pedde e Samuele de la Ville hanno conquistato il1º posto assoluto europeo di Cesenatico.

Per il wingfoil Maddalena Spanu vanta un oro assoluto e un oro under 19 al World cup racing di Campione del Garda, oltre al bronzo all’Europeo assoluto di Atene e l’argento under 21 al World cup wingfoil racing di Silvanaplana; Nicolò Spanu ha conquistato l’argento al campionato europeo di Atene, l’argento al world cup racing di Campione del Garda e il bronzo al one hour wingfoil sempre al Garda.