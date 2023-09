Sardegna terra di cammini, 15 itinerari testati dagli esperti

A passo lento in Sardegna lungo 800 chilometri dalle coste all'interno. Cinquantaquattro tappe tra borghi e sentieri segnati dal passaggio nei secoli di fedeli e pellegrini e che hanno costituito le vie che legavano le attività umane delle piccole comunità. E riiproposti oggi nel segno del turismo lento e sostenibile. Dal 2 al 7 ottobre parte la seconda edizione di "Noi camminiamo in Sardegna" , progetto di rete - gode del patrocinio del ministero al Turismo - voluto dall' assessorato regionale guidato da Gianni Chessa in collaborazione con Terre di mezzo editore e Gist, gruppo italiano stampa turistica.

Settanta i comuni coinvolti, 15 i percorsi, 7 i cammini: Minerario di Santa Barbara, Santu Jacu, San Giorgio Vescovo di Suelli, Sant'Efisio, 100 Torri, le Vie dei Santuari e Francescano in Sardegna. Otto le destinazioni di pellegrinaggio: Borutta, Dorgali, Galtellì, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant'Antioco. Occasione per passeggiate tra scenari ambientali, storici e paesaggistici e a contatto con le comunità, con un ritmo giusto, salutare.

Alcuni tratti saranno testati da 500 tra esperti e giornalisti. Le loro esperienze saranno raccolte in un evento finale il 7 ottobre a Laconi. "Ci diranno quali meritano di essere raccontati al mondo - spiega l'assessore Chessa - Grazie a questo progetto sono arrivati oltre due milioni del Funt, il Fondo unico nazionale per il turismo, per valorizzare la rete dei cammini attraverso la segnaletica".