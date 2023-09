Sassari, al via i lavori sul cavalcavia di Latte Dolce

Al via da lunedì 4 i lavori sulla bretella di Latte Dolce, a Sassari, per sostituire i giunti di dilatazione stradali, interessati da un'usura che aveva costretto il comune a restringere la carreggiata, importante snodo tra il quartiere e viale Porto Torres. La prossima settimana, per rispettare le condizioni di sicurezza, si procederà con un senso unico alternato regolato da semafori e personale che aiuterà gli automobilisti. Probabili i disagi e i rallentamenti della circolazione durante i lavori che il comune aveva garantito di avviare, e concludere, prima dell'inizio delle scuole.