Sassari, cinque opere e un concerto per la stagione lirica

Il 23 settembre il concerto sinfonico di apertura: il direttore parmigiano Michelangelo Mazza, e il soprano sassarese Francesca Sassu saranno protagonisti con i Vier letzte Lieder op 150 di Richard Strauss e la Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95 Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák. A inaugurare la stagione operistica, invece, sarà il Macbeth di Verdi (13-15 ottobre), con l'orchestra dell'Ente diretta dal maestro Mazza e sul palco il baritono Franco Vassallo (Macbeth) e Gabrielle Mouhlen (Lady Macbeth), Gianluca Terranova (Macduff), con la regia di Andrea Cigni. La stagione proseguirà (3-5-7 novembre) con un nuovo Barbiere di Siviglia di Rossini, ispirato e dedicato ai disegni e alle opere di Botero che vedrà il debutto del baritono algherese Domenico Balzani, per la regia di Victor Garcia Sierra, direttore Roberto Gianola. Terzo appuntamento (16-18 novembre) La Voix Humaine di Francis Poulenc del 1959 in combinata con Agenzia Matrimoniale del 1961 dell'italiano Roberto Hazon in prima esecuzione in Sardegna. Questa volta l'omaggio sarà dedicato a Pablo Picasso. Ultima opera in cartellone il Nabucco (8-10-12 dicembre) di Giuseppe Verdi firmata dal regista Leo Muscato. L'opera avrà nomi eccellenti tra cui il baritono oristanese Marco Caria (Nabucco) e il mezzosoprano russo Anastasia Boldyreva (Abigaille). Nabucco nasce come una co-produzione dell'Ente de Carolis con il Lirico di Cagliari A impreziosire la stagione il Coro del de Carolis diretto da Antonio Costa e Salvatore Rizzu.

Alla presentazione. il presidente dell'ente, Antonello Mattone, e il direttore artistico Alberto Gazale hanno annunciato anche la conferma, per la prossima estate, della Lirica in piazza: dopo I pagliacci nel luglio prossimo sarà rappresentata in piazza d'Italia Otello.