Scontro fra pullman del Ctm e moto, soccorso un ragazzo di 17 anni

Scontro fra una moto e un pullman del Ctm in viale Bonaria a Cagliari. Un centauro di 17 anni è finito a terra procurandosi diverse escoriazioni. Sul posto il 118: il giovane è stato trasportato all'ospedale in codice rosso ma era cosciente. Per la dinamica gli è stato attribuito il codice rosso.

Gli agenti della polizia municipale si occupano dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.

Secondo una prima ricostruzione il centauro proveniva da viale cimitero ed era diretto verso viale Diaz, il pullman arrivava dalla corsia opposta.