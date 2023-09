Scontro frontale tra auto vicino a Carbonia, due morti

Incidente mortale intorno alla mezzanotte al chilometro 60 sulla provinciale 2 tra Carbonia e Portoscuso. Le vittime sono i conducenti delle due auto coinvolte in un devastante scontro frontale. Si tratta di Nicola Trudu, 43 anni, operaio, e Adriano Desogus, 29 anni, cuoco di Portoscuso. Entrambi sono morti nell'impatto, causato, secondo una prima ricostruzione, da una invasione di corsia. A bordo con loro non c'era nessun altro. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Carbonia, di Giba e dell'aliquota Radiomobile della Compagnia e il 118. Il traffico in quel tratto della provinciale 2 è stato interrotto tra l'una e mezza e le tre del mattino. Dopo i rilievi le auto sono state rimosse dalla careggiata.