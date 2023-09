Scuola di via Stoccolma, 180 famiglie con il fiato sospeso

Un altro giorno senza scuola. Via Stoccolma, Cagliari con i lavori in corso della primaria anche organizzare l'emergenza è diventata un'odissea. Tende, moduli prefabbricati scartati ma ora dall'altra parte della città il complesso della Italo Stagno è pronto o quasi. Di primo mattino alle 7 il trasferimento degli arredi per dieci classi del tempo prolungato, ora l'obiettivo e ricominciare la scuola. Le altre classi resteranno nel sito originario ospitati nella media. Ora serve il via libera del consiglio d'istituto, questa sera, poi gli atti formali della direzione scolastica che già dal mese di luglio aveva sollevato il problema della disponibilità dei locali. Pulizie, disinfestazione, per gli ultimi preparativi, c'è un margine ancora di pochi giorni. Dal Comune l'assessora della Pubblica istruzione Marina Adamo assicura che lunedì i bambini ancora senza scuola potranno cominciare l'anno scolastico. Pronte non solo le aule, tutti i servizi dovranno essere coincidenti, scuolabus compreso.

