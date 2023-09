Scuola, oggi l'inizio ufficiale per oltre 182mila studenti

Al via ufficialmente l'anno scolastico in Sardegna. Ma già alcune classi hanno cominciato le lezioni tra lunedì e martedì. In aula 182.171 ragazzi, secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale. A loro si aggiungono gli alunni delle scuole paritarie. Questa la distribuzione alle superiori, a cui sono iscritti 70.833 ragazzi: 32.464 a Cagliari, 9.539 a Nuoro, 6.418 a Oristano, 22.362 a Sassari. Alla scuola dell'infanzia prima campanella per 20.490 bambini (8.890 Cagliari, 3.066 Nuoro, 1.928 Oristano, 6.606 Sassari), per la primaria 52.731 (24.267 Cagliari, 7.183 Nuoro, 4.681 Oristano, 16.700 Sassari). Per la secondaria di primo grado, al lavoro 38.167 ragazzi (17.712 Cagliari, 5074 Nuoro, 3257 Oristano, 12.024 Sassari).

Qualche criticità per il sostegno agli studenti disabili: i docenti specializzati sono pochi rispetto alle esigenze. E non ci saranno gli educatori.