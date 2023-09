Sei mesi per radioterapia a Nuoro, "andate fuori Sardegna"

"La radioterapia per i pazienti oncologici sardi non è più un diritto e il sistema sanitario dell'Isola consiglia a chi è affetto da tumore di cercare le cure radioterapiche fuori dalla Sardegna". Dopo avere raccolto per settimane la disperazione dei pazienti e delle loro famiglie per il dilazionarsi delle cure radioterapiche all'ospedale San Francesco di Nuoro, due assistenti sociali in servizio nel Comune di Fonni, Anna Gregu e Rosanna Veracchi, hanno scritto all'assessore regionale della Sanità Carlo Doria per denunciare la situazione. Alla lettera hanno allegato la risposta choc data a un paziente dal servizio di Radioterapia onoclogica dell'ospedale nuorese: "Si fa presente al paziente che causa liste d'attesa, purtroppo non è possibile rispettare una tempistica oncologica corretta - si legge - Attualmente la lista d'attesa per la patologia nel nostro centro è di circa 6 mesi, pertanto si invita il paziente a recarsi in altro centro fuori regione".

Una situazione difficile su cui una nota della asl di Nuoro, però, precisa che per alcune patologie la lista di attesa del San Francesco è lunga, "ma si tratta di visite per patologie differibili". Ad esempio la Asl cita, ad esempio, "il cancro alla prostata, considerato categoria "C", tra quelle "che possono essere rinviabili anche oltre i 6 mesi e fino ad un massimo di 12 mesi".