Selegas, cade da una impalcatura. Grave un impresario edile

Un impresario edile di 61 anni è caduto nel vuoto mentre stava smontando un'impalcatura da un abitazione a due piani a Selegas (Sud Sardegna). L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Sardegna a Selegas. A far scattare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro del 61enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Suelli, il 118, gli specialisti dello Spresal della Asl che si occupano di infortuni e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro.