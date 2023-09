Senza patente forza un posto di blocco a Quartu: arrestato

Un uomo di 33 anni di Quartu S.Elena è stato arrestato dopo aver forzato un posto di blocco. Il controllo era stato predisposto da due equipaggi del reparto prevenzione crimine della Questura di Cagliari. Quando in viale della Musica hanno intimato l'alt alla vettura con due persone a bordo, il conducente ha prima rallentato, per poi accelerare bruscamente puntando la vettura verso un agente costretto a buttarsi sul cofano dell'auto di servizio.

La Smart ha quindi proseguito la sua fuga a forte velocità, seminando il panico in altri pedoni e auto nelle vicinanze. Dopo un controllo nelle aree circostanti i due uomini sono stati rintracciati mentre erano a piedi in un parco vicino. Anche l'auto è stato trovata poco lontano e i due sono stati accompagnati al Commissariato di Quartu dove, dopo un controllo, il conducente, un 33enne con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato arrestato per resistenza. Inoltre, è stato sanzionato per diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza aver mai conseguito la patente, veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, carta di circolazione e mai revisionato, velocità non commisurata e mancato arresto all’alt. L'arresto è stato poi convalidato dal Gip sabato mattina con l’obbligo della presentazione alla Polizia giudiziaria.