Serie C, ottimo esordio per Olbia e Torres

Inizia nel migliore dei modi il campionato per le squadre sarde impegnate nel girone b.

Dopo la vittoria sabato a Recanati della Torres, bottino pieno anche per l'Olbia che ieri notte davanti al pubblico di casa ha battuto per 2 a 1 il Cesena. Decisive le reti di Nanni e di Ragatzu( quest'ultima su rigore) realizzate nel primo tempo di gioco. Nella ripresa gli avversari hanno provato a ricucire il divario, con il gol dell'ex Ogunseye.