Si finge operatore della Poste e svuota il conto di una donna di Dolianova

Fingendosi un operatore delle Poste ha svuotato il conto di una 55enne di Dolianova, nel cagliaritano. Dopo la denuncia della donna presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata, è stato individuato il responsabile: un 25enne residente a Reggio Emilia ma originario del Ghana noto per per precedenti analoghe situazioni. Attraverso una telefonata effettuata da un'utenza fissa, fingendosi operatore di Poste Italiane, il ragazzo aveva contattato la donna e le aveva rappresentato delle criticità, consistenti nella forte probabilità che qualcuno avesse clonato la sua carta prepagata. IL 25 enne è riuscito a convincere la donna a trasferire il proprio credito, quasi 2000 euro, in una nuova carta Postepay, indicata nel corso della

telefonata risultata poi nella disponibilità del truffatore. I carabinieri sono giunti a lui attraverso la collaborazione dei

colleghi emiliani, andando a verificare a chi fosse riferibile il conto nel quale il denaro era confluito. Nel frattempo però la carta era stata svuotata.