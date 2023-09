Sigilli a un ettaro di terra coltivata a marijuana con alto principio attivo, arrestato studente

La piantagione di quasi un ettaro di marijuana era in un terreno nel comune di Arborea circondato da appezzamenti coltivati a mais. E' stata individuata dai carabinieri di Cagliari e Oristano. Un giovane è finito in manette.

L'operazione è scattata dopo una serie di verifiche effettuate con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri "Cacciatori di Sardegna" di Abbasanta e del RIS di Cagliari. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, hanno consentito di verificare che non si trattava di semplice canapa da fibra, utilizzabile per finalità lecite, ma di canapa da droga.

Sul luogo, mentre armeggiava con l'impianto di irrigazione, è stato arrestato uno studente di diciotto anni. E' accusato di coltivazione e produzione, nonché la detenzione illecita ai fini di spaccio.

Le piante sono quasi 3.300 su circa un ettaro di terreno. Si tratta di una varietà che non raggiunge grandi altezze, ma ad alto tenore del principio attivo delta-9-THC. I controlli si sono estesi ad un capannone di proprietà e in uso alla famiglia del giovane, poco distante dal terreno, dove sono stati rinvenuti ulteriori 80 kg di marijuana già essiccata, fertilizzanti e fitofarmaci necessari a migliorare la coltivazione.

Dalle prime analisi del Ris è emerso che la presenza di THC è risultata pari a 3, 33 per cento, ben oltre il limite comunitario massimo consentito dello 0,2. Le piante sono state tagliate e ridotte in rotoballe, saranno distrutte. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altri responsabili della coltivazione.

Si tratta di uno dei più rilevanti sequestri in Sardegna. Dalla commercializzazione del prodotto si sarebbero potute ricavare centinaia di migliaia di euro.