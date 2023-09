Il doppio pesi leggeri dell'oristanese Stefano Oppo e Gabriel Soares è in finale al Campionato del mondo di canottaggio. In Serbia la squadra italiana si è piazzata al secondo posto dietro alla Svizzera nella semifinale, conquistando così il pass per la finalissima che si disputerà sabato 9 settembre. L'Italia ha anche ottenuto di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024.