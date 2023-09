Sugli sterrati di Berchidda il Rally dei Nuraghi e Vermentino

Settantacinque chilometri di percorso di gara cronometrati lungo un tracciato disegnato nel territorio di Berchidda, per l'edizione numero 20 del Rally dei Nuraghi e del Vermentino. È tutto pronto del comune del Monte Acuto per lo shakedown che vedrà i motori dei team accendersi nel pomeriggio di venerdì 15 settembre nel cuore di Berchidda, in Piazza del Popolo, dove sarà allestito il quartier generale; le gare proseguiranno il giorno successivo, sabato 16.

Tre gli eventi in programma, perché il rally moderno sarà abbinato alla gara valida per il Campionato italiano Rally Terra Auto Storiche e per il Regionale, oltre che al quarto Baja Vermentino-Terre di Gallura. Le iscrizioni chiuderanno ala mezzanotte del 6 settembre: tra poche ore dunque si conosceranno tutti i nomi degli iscritti. Sarà un rally su terra quasi al cento percento: nei due giorni di gara infatti i team con le loro auto si cimenteranno su percorsi quasi per intero su sterrato all'interno di due demani e cantieri forestali curati dell'Ente Forestas, con pochissimi spostamenti su asfalto. L'edizione nella quale si festeggia il ventennale della manifestazione è stata presentata al Museo del Vino di Berchidda e avrà una giornata, quella di sabato 16, dedicata ad un evento collaterale in cui verranno esposte le eccellenze del territorio di Berchidda, in particolare il suo Vermentino Docg.

La manifestazione è organizzata dalla Rassinaby Rancing con il supporto degli assessorati regionali al Turismo e allo Sport.