Supercoppa, la Dinamo Women sfida la corazzata Schio

La sfida è di quelle in stile Davide e Golia, ma la Dinamo Women di coach Antonello Restivo vuole rovesciare i favori dei pronostico nella semifinale di Supercoppa a Pordenone contro le campionesse d'Italia di Schio: una squadra granitica, in corsa per tutti gli obiettivi stagionali.

È la prima volta che una squadra sarda femminile compete in questo tipo di manifestazione e Restivo proverà a opporre la tattica alla fisicità delle ragazze campionesse d'Italia, allungando il match il più possibile.

"Stiamo cercando di trovare la condizione giusta e gli equilibri giusti che ci serviranno durante tutto il campionato," ha detto coach Restivo nella conferenza stampa pre-gara. "Siamo pronti a giocarci questa Supercoppa, le nostre idee di pallacanestro non sono ancora rodate, ma avremo lo spirito giusto".

Determinante sarà l'apporto di Debora Carangelo che è il faro di questa squadra. E della cipriota con passaporto serbo Raca, talento indiscusso, chiave nel ruolo di ala piccola.