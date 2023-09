Tenta la rapina in un negozio, arrestata grazie all'intervento dei passanti

E' stata bloccata da alcuni passanti, accorsi dopo aver sentito le urla della vittima di un tentativo di rapina a Cagliari, in un negozio di abbigliamento cinese in centro. Una 41enne, cameriera cagliaritana, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai carabinieri. La donna ieri è entrata in un negozio di abbigliamento in viale Regina Margherita e ha minacciato la titolare, una cittadina cinese di 65 anni, con un taglierino. Ma la proprietaria si è rifiutata di consegnare l'incasso ed è fuggita dalla porta posteriore, chiedendo poi aiuto in strada.