Terribile incidente in viale Marconi, muoiono 4 ragazzi

E' di 4 giovani morti e due feriti gravi il bilancio del gravissimo incidente di questa mattina in viale Marconi a Cagliari. Poco dopo le 5 del mattino una Ford Fiesta che viaggiava in direzione Quartu con 6 persone a bordo si è ribaltata probabilmente in seguito all'urto con il cordolo al centro della strada, vicino al cavalcavia dell'Asse Mediano. L'auto, che verosimilmente aveva imboccato la corsia degli autobus, si è impennata finendo contro un cancello e un muro e quindi sull'asfalto. Terribile l'impatto. Le vittime, due ragazzi e due ragazze, le cui generalità non sono ancora state diffuse, dovrebbero avere un'età compresa tra i 18 e i 20 anni. I due feriti sono stati portati d'urgenza in ospedale (al Policlinico e al Brotzu) in codice rosso: di uno di loro si sa che al momento del ricovero era vigile. I giovani erano stati in un locale e stavano probabilmente facendo rientro a casa.

Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico.