Torres, buona la prima

Esordio vincente per la squadra di Alfonso Greco nel campionato di serie C. I sassaresi espugnano il campo “Nicola Tubaldi” della Recatanese per 1 a 2.

Il primo a segnare è Ruocco al 29' su cross di Zecca. In avvio di ripresa pareggio della Recanatese per uno sfortunato autogol di Antonelli. Il gol del sorpasso arriva al 50' su punizione di capitan Scotto.

Oggi è il turno dell'Olbia che gioca in casa contro il temibile Cesena.

Punto fermo della squadra di Leandro Greco l'attaccante Daniele Ragatzu, alla nona stagione consecutiva con i bianchi.