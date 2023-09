Tragedia a Paulilatino, anziano investito e ucciso

Ancora sangue lungo le strade della Sardegna, dopo i cinque morti di ieri nel Cagliaritano. Un pensionato di 72 anni, Raffaele Usai, è stato investito e ucciso da un'auto a Paulilatino, nell'Oristanese. L'anziano, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava attraversando via Roma sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da un Suv Toyota Rav4 condotto da un uomo di 61 anni. L'automobilista, che si è subito fermato per soccorrerlo, non lo avrebbe visto perché accecato dal sole. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Ghilarza, competente per territorio, e un'ambulanza del 118. Ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.