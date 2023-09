Travolta mentre attraversa, muore una 86enne a Cagliari

E' morta in ospedale, Delia Cannas, l'86enne investita da un'auto in via dell'Abbazia a Cagliari intorno alle 18. L'anziana stava attraversando la strada nelle vicinanze delle strisce pedonali quando è stata centrata dall'auto. La donna è finita a terra e ha perso i sensi. Il conducente della macchina si è fermato per soccorrerla. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale e l'ambulanza del 118. I medici sono riusciti a rianimare l'86enne che è stata trasportata in gravissime condizioni al Brotzu, dove poi, però, è spirata.