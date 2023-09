Tragedia questa mattina nelle acque di San Teodoro dove per cause ancora da accertare, un 60enne svizzero residente in Germania, è annegato a Cala d'Ambra. Sul posto sono arrivati i medici del 118 ma i soccorsi sono stati inutili. L'uomo stava trascorrendo le vacanze con la moglie in Sardegna, in spiaggia con lui al momento della tragedia, ma la donna non si sarebbe accorta del malore. La Polizia locale ha dovuto rintracciare la signora tra i bagnanti. Sul posto anche la Guardia Costiera.