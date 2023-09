Turista cade con la moto in una scarpata, altro motociclista ferito a Buddusò

Due incidenti in moto nel giro di poche ore e in entrambi i casi protagonisti sono due turisti tedeschi. Il primo motociclista, 52 anni, è scivolato in una dirupo a Urzulei mentre percorreva la statale 125. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'Areus e i Vigili del fuoco. Si è procurato un trauma al bacino con frattura scomposta e frattura di femore. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Brotzu.

Il secondo motociclista, 53 anni, è uscito fuori strada sulla provinciale 389 all'altezza Buddusò. Ha riportato un trauma a torace e addome. L'elisoccorso lo ha trasferito a Sassari.