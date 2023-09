Tutto il sud in una sola ZES

Ciò che finora aveva funzionato si cambia. I nuovi criteri per ottenere i crediti d'imposta e i via libera nelle zone economiche speciali sono scritti nero su bianco nell'ultimo decreto varato dal governo. Sarà una struttura centralizzata a vagliare le richieste per tutto il mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna. Aldo Cadau, commissario straordinario per le sette zone economiche speciali dell'Isola .



Tutto finirà in uno sportello unico digitale e in una struttura di missione con cabina di regia che già fatica a gestire i progetti del PNRR. La previsione è che l'imbuto diventerà sempre più stretto con tempi non quantificabili. Cambieranno anche i settori ammessi alle agevolazioni fiscali con altre limitazioni compreso il tetto minimo dei 200 mila euro per investimento. Gli svantaggi della condizione d'insularità resteranno: la torta disponibile, 1,5 miliardi finirà per favorire le zone economicamente già avanti. Ma nessuno dei Commissari straordinari promuove lo schema della nuova ZES unica: erano speciali dal prossimo anno forse non lo saranno più.