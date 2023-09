Ubriaco al volante, investe una donna

Si è messo al volante ubriaco e ha investito una 57enne che attraversava sulle strisce pedonali in viale Colombo a Quartu Sant'Elena. L'uomo, originario della provincia di Nuoro ma residente a Quartu, è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e per investimento di pedone. L'investitore è, infatti, risultato positivo all'alcoltest, con un tasso di 1,73 grammi per litro, pari ad oltre il triplo della dose massima consentita. La patente di guida gli è stata ritirata e la sua auto è stata sequestrata.

La donna è stata trasportata da un'ambulanza del 118 in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.