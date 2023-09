Urbanistica, si cambia non solo nelle aree turistiche. Seminterrati e sottotetti potranno essere recuperati a uso residenziale purché alti 2 metri e 40 e non in aree a rischio idrogeologico. La norma - nel collegato alla finanziaria - ha avuto il via libera del consiglio regionale per due voti. Attacchi dall'opposizione che parlano di uso pericoloso ricordando le vittime per l'alluvione cleopatra dieci anni fa.

L'intervista a Federico Miscali, coordinatore regionale Rete Professioni Tecniche