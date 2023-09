Uta, camorrista nascondeva un telefono in cella

Un camorrista detenuto nell'area di alta sicurezza del carcere di Uta si era dotato di un microcellulare. L'ha scoperto la polizia penitenziaria durante un'indagine culminata stamane in una perquisizione. A riferirlo, il sindacato autonomo Sappe.

Proprio ieri a Sassari si è tenuta una manifestazione di protesta dei sindacati davanti alla Prefettura per denunciare la situazione di emergenza delle carceri sarde. E oggi anche il personale di Polizia penitenziaria in servizio nella struttura vicino Cagliari ha proclamato lo stato di agitazione della categoria per le difficili condizioni di lavoro, “a causa dei provvedimenti assunti dalla Direzione di Uta sulla modifica dell'orario di lavoro senza alcun tipo di informazione ai rappresentanti dei lavoratori” spiega Luca Fais, segretario del Sappe Sardegna.

“Da alcuni giorni, gli agenti vengono sottoposto a costanti turni di 8 ore che si trasformano facilmente il 10/12 ore”: tante le assenze per malattia del personale esausto da turni e servizi massacranti.

“Oltretutto il personale di Uta sta fronteggiando ben cinque piantonamenti”, continua Fais, "uno dei quali da circa sei mesi". Secondo il Sappe, si potrebbero invece usare il centro clinico dell'istituto di pena o le celle operative presso l'ospedale Ss.Trinità di Cagliari, “stanze che per contro continuare ad essere adibite a banali magazzini”.