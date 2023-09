Via alla Urban Trail di Cagliari

E' partita alle 21 e 40 dal Bastione Saint Remy la Urban Trail Run, la corsa che attraversa i quartieri storici di Cagliari con due percorsi differenti: 10 Km per i podisti e 6 Km per i camminatori. Sono 1200 gli iscritti all'edizione 2023. Tutti indossano una maglietta gialla, simbolo della manifestazione. Per il secondo anno consecutivo la gara è anche portavoce di “Una città senza barriere”, un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche a Cagliari, che coinvolge il Comune di Cagliari e l’associazione Fispes Sardegna. Organizzato dalla GLEsport, l’Urban Trail è un format nato a Lisbona ma conosciuto in tutta Europa. Quello organizzato a Cagliari grazie alla collaborazione del Comune e alla partnership con la Fondazione di Sardegna, è l’unico in territorio italiano.