Via Stoccolma, 200 bambini restano senza scuola

Quando sembrava che per i 200 bambini della scuola di via Stoccolma a Cagliari si profilasse una soluzione con lo spostamento temporaneo nelle aule della scuola Italo Stagno, il colpo di scena nel Consiglio d'Istituto di ieri sera rimanda ancora la soluzione. Durante la riunione è mancato il numero legale per l'assenza di personale docente e ATA. Per questo motivo non è stato possibile ufficializzare la decisione di spostare le lezioni da Genneruxi al quartiere di Is Mirrionis.

Lunedì scorso era saltato l'inizio delle lezioni per tutti gli alunni della scuola primaria di via Stoccolma. Dopo lo stop all'allestimento di tende della Protezione Civile Regionale nel cortile dell'istituto per ospitare 180 alunni , fino a metà febbraio, in attesa dei lavori di messa in sicurezza dell'istituto, l'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Cagliari aveva riproposto il trasferimento nella scuola “Italo Stagno” a Is Mirrionis, con un servizio di scuolabus. Ma sulla proposta si sarebbe dovuto esprimere il Consiglio d'Istituto, che riunito ieri, invece, non si è potuto pronunciare per l'assenza di insegnanti e personale scolastico. Sui prossimi passi per arrivare alla riapertura regna ora l'incertezza.