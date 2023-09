Via Stoccolma, non ci sono le tende: salta l'inizio della scuola

Salta l'inizio delle lezioni (previsto per lunedì 11 settembre) per gli studenti della scuola primaria di via Stoccolma a Cagliari. Motivo: le dieci tende che avrebbero dovuto ospitarli nel cortile della vicina scuola media fino a metà febbraio, in attesa dei lavori di messa in sicurezza dell'istituto, non ci sono ancora. Per metterle in piedi servirebbero circa sei giorni di lavori, ha spiegato la Protezione civile al Comune di Cagliari, ma comunque servono approfondimenti sulla fattibilità dell'operazione. Dunque lunedì tutti a casa e futuro che appare sempre più incerto per circa 200 bambini e le loro famiglie. Il Comune precisa che resta in piedi l'altra ipotesi, scartata inizialmente, ovvero il trasferimento nel plesso della scuola “Italo Stagno” a Is Mirrionis. La scuola, che ha pubblicato sul suo sito web la comunicazione del Comune, aggiunge che sarà sua cura informare repentinamente sugli sviluppi della situazione. “Rincresce enormemente dover procrastinare l'avvio dell'anno scolastico per cause non dipendenti dall'Amministrazione Scolastica”, è la conclusione, con tanto di scuse: “La Dirigente Scolastica, i docenti e tutto il personale porgono avviliti e sconfortati le più sentite scuse a tutte le famiglie coinvolte per l'incresciosa contingenza”.