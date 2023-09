Dopo il ko in semifinale con la Turchia, le azzurre hanno ceduto il passo all’Olanda chiudendo la rassegna continentale ai piedi del podio nonostante le buone prestazioni offensive di Pietrini ed Antropova. Oggi le azzurre torneranno in Italia con volo diretto da Bruxelles a Fiumicino e dopo qualche giorno di break inizieranno a preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma in Polonia (Lodz) dal 16 al 24 settembre.