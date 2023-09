West Nile, cavallo infettato a Paulilatino

Un nuovo caso di febbre del Nilo è stato registrato nell'Oristanese su un animale. Un cavallo è risultato positivo al virus a Paulilatino. Lo ha reso noto il sindaco, Domenico Gallus, informato a sua volta dalla Asl di Oristano. L'Azienda sanitaria ha confermato la presenza del virus nel territorio del Comune, in località Pabarille. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale spiega alla popolazione le precauzioni da adottare e annuncia l'intensificazione delle attività di bonifica. Ai cittadini si raccomanda di non abbandonare negli spazi aperti oggetti e contenitori nei quali possa accumularsi e ristagnare acqua, di svuotare le fontane e le piscine. Per ridurre il rischio di punture di zanzare, in particolare dal tramonto all'alba, si consiglia di indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, usare prodotti repellenti e stare in stanze dotate di zanzariere.