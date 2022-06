Tuerredda a numero chiuso fino al 30 settembre

Torna il numero chiuso anche quest'anno. La bellissima spiaggia dalla sabbia bianca fine e il mare turchese di Tuerredda nel Comune di Teulada sarà fruibile fino al 30 settembre fino ad un massimo di 1100 bagnanti al giorno dalle 8 alle 18.

L'accesso alla spiaggia libera è riservata a 729 persone in ordine di arrivo. Nei due stabilimenti balneari presenti, la capienza prevista è di 371 persone ed è possibile prenotarsi. I bambini fino ai 3 anni non sono conteggiati.

Per verificare in tempo reale la disponibilità dei posti si può consultare il sito tuerredda.spacli.it.

Nel regolamento per la fruizione sostebile della spiaggia è previsto anche il divieto di fumo al di fuori della aree autorizzate e delimitate, così come l'accesso degli animali è riservato negli spazi dedicati. Non è possibile portar via la sabbia, ghiaia o ciottoli ed è autorizzato l'utilizzo solo di sacchetti, contenitori e stoviglie in plastica monouso biodegrabile.

La misura è stata adottata sin dal 2020 sia per evitare sovraffollamento e rischio Covid, ma anche per preservare uno dei tesori ambientali più importanti del sud Sardegna.

Negli ultimi anni infatti la spiaggia è diventata una meta sempre più frequentata, mettendo a rischio il litorale con un'eccessiva presenza di persone.

Il Comune invita all'ingresso della spiaggia a versare un contributo volontario di 1 euro che verrà utilizzato per ulteriori interventi di miglioramento della spiaggia.